Anna Falchi è uno dei volti più noti della tv, nonostante si sia presa un periodo di pausa il successo per lei è sempre garantito. Ora, è tornata in televisione come co-conduttrice de I Fatti Vostri, insieme a Salvo Sottile.

La conduttrice sembra essere molto apprezzata nel mondo dello spettacolo e non può che essere felice del successo che sta rivivendo in questa stagione:

A me fa molto piacere che mi si dica questo perché io sono quella che vedete in Tv, una casalinga, una donna come tutte le altre. Siamo tutte uguali, il fatto di essere rassicurante e mettermi in gioco è un obiettivo raggiunto. Sta diventando sempre più la mia casa

Per Anna Falchi ora è il momento di vivere una nuova vita, accanto alla presenza di Michele Guardì, un pilastro della televisione:

Per me è molto rassicurante, mi sono completamente affidata a Michele Guardì, fortunatamente ho lavorato con tanti grandi, al cinema e in teatro. Mi mancava una figura così in televisione, senza nulla togliere a Pippo Baudo che è stato il mio grande pigmalione. Mi rassicura perché in momenti di difficoltà sappiamo che se lui interviene è giustificato a farlo e raddrizza il tiro.

Per Anna Falchi non è stato tutto rose e fiori, anzi c’è stato un periodo in cui è consapevole di aver fatto molti errori che l’hanno allontanata dal lavoro:

Ho provato a fare cinema, poi c’è stato un periodo in Tv con tanti successi. Poi ho sbagliato io, mi sono giocata male una carta e quindi ho ricominciato da zero con la gavetta. Cosa c’è di meglio della palestra dei Fatti Vostri. Con il tempo che passa si impara, invecchiare servirà pure a qualcosa, no?”.

Per il momento nel suo futuro esclude i reality che ritiene “non sono performanti, non si impara nulla, devi solo mostrare te stesso e non la trovo una prova artistica”.