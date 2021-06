Anna Falchi e il fratello Sauro si sono raccontanti in televisione, il rapporto che li lega è duraturo: le loro parole

Regina dei social, ma ritirata da un po’ dalla televisione, Anna Falchi è tornata a far parlare di sé. La showgirl è stata spite del pomeriggio di Rai 1, in particolare nel programma di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”.

In trasmissione con lei, però, anche un secondo ospite, il fratello Sauro Falchi. I due si sono raccontanti e hanno parlato del loro rapporto che sembra essere solido e profondo, tra i fratelli tutto va a gonfie vele e si vogliono davvero bene.

In particolare, Sauro ha parlato di quando la sorella Anna è stata d’aiuto per fargli intraprendere una carriera. La sorella era già affermata, mentre lui era in seria difficoltà così si sono tesi una mano:

Ero un perditempo senza arte né parte, dopo aver fatto il soldato Anna mi ha chiesto se volessi lavorare con lei. Non è stato facile, perché lei è maniaca dell’ordine e delle pulizie, ma la cosa è andata.

Sauro gli è sempre stato fedele anche quando i giornalisti offrivano cifre da capogiro per fare gossip. Sauro ha rivelato di un episodio particolare di Anna Falchi:

Dopo poco che ci siamo rivistimi offrirono quaranta milioni per svelare dove fosse nascosta mia sorella con Fiorello, ma io ho preferito rimanere con le mie dieci mila lire in tasca e non rivelare il suo segreto. Faccio ufficio stampa, mi occupo dei contratti, un po’ di tutto… il problema fondamentale è che lei è diventata della Lazio, mentre io sono un romanista sfegatato.

Non manca neanche la replica della donna che ha speso solo buone parole per Sauro Falchi: