Anna Munafò, sfogo della tronista: “I chili si prendono e si perdono”

Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, si sfoga sui social: in gravidanza ha preso chili fino arrivare ai 92

Siamo abituati a vedere le tronista di Uomini e Donne sempre perfette. Atletiche, magre e toniche: un modello, forse, diseducativo per le giovani ragazze. Quest’anno sul trono di Uomini e Donne è salita Samantha Curcio, considerata una delle prime tronista curvy.

Qualche anno fa, sul trono, sedeva invece Anna Munafò: al tempo anche lei aveva un fisico invidiabile per qualcuno ed era molto magra. Oggi, però, l’ex tronista si mostra ben diversa e con diversi chili in più.

Da poco è diventata mamma e il post gravidanza non è stato facile proprio per i chili messi in quel periodo. Tuttavia, a raccontarlo in serenità è lei:

Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena.

Fortunatamente, la giovane, affronta la situazione con lo spirito giusto e vive tranquillamente i suoi chili in più, nonostante sia stata vittima di body shaming.

Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona