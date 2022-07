Anna Pettinelli chiarisce la lite con Elodie: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore i social sono impazziti su una presunte lite andata in scena tra Anna Pettinelli ed Elodie sul palco dell’RDS Summer Festival nella serata di Ostia.

Su Tiktok in particolare sono diventati virali alcuni video che ritraggono la conduttrice e la cantante scambiarsi alcune battute non proprio educate sul palco.

Tutto è iniziato quando dal pubblico hanno iniziato ad urlare verso Elodie: “Ne non metti l’ultima noi non ce ne andiamo, faccene un’altra. Niente canzoni d’amore però! No non vogliamo canzoni romantiche. Dai fai Bagno a Mezzanotte. No nessuna canzone d’amore“.

Anna allora ha accusato la cantante di non capire le richieste dei fan e Elodie a quel punto ha sbottato: “Oh un attimo, Anna tu sei sempre aggressiva con me! Dammi un attimo per capire. Ao amò posso parlà romano qua. Ok ho capito, hanno detto niente canzoni d’amore. Allora ve posso fa Bagno a Mezzanotte o Tribale“.

Diversi organi di stampa hanno parlato di battibecco e litigio ma alla fine a chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa Pettinelli che ha riproposto nelle sue storie di Instagram un audio whatsapp inviato proprio da Elodie.

Nel messaggio si sente la cantante dire: “Ah dicono che abbiamo litigato. Ma Annarè come fanno a nun capì che siamo du romane veraci che se vonno bene? Questa è la verità”.

Insomma pare che tra le due ci sia molta confidenza quindi è stato normale rivolgersi in quel modo sul palco scatenando inutili fraintendimenti. Per Elodie questo è un momento d’oro visto che il suo nuovo singolo Tribale è in vetta alle classifiche e si candida seriamente a diventare uno dei tormentoni estivi dell’estate.

Per la Pettinelli invece oltre al suo consueto impegno in radio indiscrezioni la dicono fuori dalla scuola di Amici in vista della prossima edizione in partenza nei prossimi mesi.