Elodie e Anna Pettinelli, scintille sul palco: parole grosse

Nelle scorse ore si è tenuto ad Ostia il concerto di RDS Summer Festival, la rassegna musicale estiva organizzata da RDS presentata da Anna Pettinelli. E la stessa conduttrice a quanto pare ha avuto una discussione sul palco con Elodie che era ospite in qualità di cantante.

Mentre Anna ed Elodie si trovavano sul palco ad un certo punto dal pubblico qualcuno ha chiesto di eseguire il brano “Niente canzoni d’amore”. Ma la Pettinelli non ha capito subito la richiesta ed è intervenuta con il suo solito fare frizzantino.

“Niente canzoni d’amore” – ha detto mentre Elodie ha risposto “Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me”. Una frase stizzita detta con ironia dalla cantante che ha però spazientito Anna che dal fondo del palco ha allargato le braccia. Elodie quindi l’ha inseguite dicendo:

“Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?”. “Un attimo che capisce… Un attimo che capisce”. La questione è finita là. Peccato però che il mondo della rete non perdona e il video è diventato virale nel giro di poche ore.

Ci ha pensato la stessa Anna a chiarire la faccenda pubblicando sui social la nota vocale inviategli da Elodie poco dopo. “Annarè, come fanno a non capire che semo due romane veraci che se vonno bene? Dimmelo te!”.

Ed Anna ha commentato: “C’è chi dice che io e Elodie abbiamo litigato, questa è la verità”.

Insomma nessun tipo di problema tra le due ma semplici battute. Per Elodie il momento professionale è d’oro. Dopo il lancio di Bagno a Mezzanotte e Vertigine, ora sta scalando tutte le classifiche con la sua Tribale che si appresta a candidarsi ad una delle hit dell’estate.

Per Anna Pettinelli invece si mormora che dalla prossima edizione potrebbe non far più parte dello staff di Amici.