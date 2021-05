Anna Pettinelli è stata l’ennesima rivelazione di questo Amici di Maria De Filippi. Un’edizione molto amata e seguitissima da tutti, anche i più adulti. Il programma è stato un vero successo e ad alimentare tutto è stato anche il ruolo della professoressa.

Ora, l’insegnante di Aka7even ha rilasciato un’intervista a Fanpage raccontando com’è stato partecipare a questa edizione del talent show. Le aspettative sono ora altissime, soprattutto per la prossima stagione.

Se sarà difficile per cast del prossimo anno raggiungere gli stessi risultati? Vuoi che Maria non ci abbia già pensato? Ti racconto una cosa. Amici per me è diventato fondamentale. Lo scorso anno, finita l’edizione, con occhi speranzosi le avevo chiesto ‘Ma io torno il prossimo anno?’.

La risposta di Maria De Filippi è stata molto vaga, ma come sempre la conduttrice non delude mai. La speaker radiofonica ha spiegato:

Mi rispose ‘Anna, non so neanche se riuscirò a fare Amici con il problema del Covid’. Guarda che cosa si è inventata Maria De Filippi quest’anno. Ho una totale fiducia nella genialità di questa donna. È riuscita a fare l’edizione più forte degli ultimi 10 anni in pieno Covid. Figuriamoci se è un problema trovare un cast altrettanto forte per il prossimo anno.

E sì, è stata davvero l’edizione più forte. I cantanti quest’anno hanno davvero fatto il botto, anche se a trionfare è stata Giulia Stabile, dopo tanto tempo torna a vincere il programma una ballerina. Ma Anna Pettinelli ci sarà il prossimo anno? A rispondere è lei: