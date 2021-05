Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, con la sua ironia e con la sua bravura ha conquistato tutti. La ragazza, dalla risata contagiosa, ha vinto un montepremi pari a 150.000 euro in gettoni d’oro, ma così giovane cosa ci farà con i soldi?

A svelarlo è stata proprio la ragazza che in questi giorni è tempestata di chiamate e interviste. Giulia Stabile è giovanissima, ma ha già le idee chiare ed è molto matura, i soldi saranno infatti spesi molto bene:

Cosa farò con i soldi che ho appena vinto? Prima di tutto non voglio assolutamente fare stupidaggini. Voglio usarli per continuare a studiare. Sono ancora giovane ed ho una strada lunga, lunghissima davanti.

Ma non solo, il pensiero va anche alla famiglia, in particolare alla mamma a cui vorrà fare un regalo molto speciale ma anche utile: “Quello che è certo è che comprerò appena posso la lavastoviglie a mia mamma. Perché lei sta sempre a lavare i piatti per tutta la famiglia e voglio farle questo regalo.”

E i progetti con Sangiovanni? Sono ancora tutti da definire, certo è che una bella vacanza non dispiacerebbe a nessuno anche se al momento i due sembrano davvero non aver tempo:

“Una vacanza pagata con il montepremi? Non lo so, deciderà lui, abbiamo tanto lavoro da fare. Dico lui perché è appena uscito il suo EP e girerà tutta l’Italia per promuoverlo. Ma va bene, anzi benissimo così“.

Cosa ha provato nel momento in cui ha visto il suo volto vincere su quello di Sangiovanni? Le emozioni sono indescrivibili, la ragazza ha raccontato: