Le litigate che si svolgono ad Amici di Maria De Filippi sono assolutamente vere e la dimostrazione viene direttamente dalle parole di Anna Pettinelli. L’insegnate di canto non ha mai fatto mistero della sua antipatia e rivalità nei confronti del collega, Rudy Zerbi.

I due non sono mai andati d’accordo, ma a rivelare alcuni retroscena della loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi è Anna Pettinelli che ha confessato a Casa Chi che tante discussioni sono avvenute a telecamere sente.

I due, come conferma la maestra, si conoscono da 30 anni e a volt hanno fatto anche delle vacanze insieme. Proprio questa estrema confidenza li ha portati, forse, a scontrarsi in modo aperto e senza filtri. Ma poi ha aggiunto anche che durante una litigata ci è scappata qualche lacrima:

Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora inca***ta da quest’anno.