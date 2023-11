Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato ed è cuoco: “Mi ha conquistato con…”

Dopo la fine della storia d’amore con Stefano Andrea Macchi, Anna Pettinelli ha ritrovato la serenità con un altro uomo. Il nuovo compagno della professoressa di Amici esercita la professione di cuoco. Ma come è scattata la scintilla? Scopriamolo insieme!

Tra gli ospiti a La Vita In Diretta è apparso il volto di Anna Pettinelli. La prof di canto di Amici di Maria De Filippi si è lasciata andare a qualche inedita dichiarazione in merito alla sua vita privata. Nel dettaglio, la donna ha dichiarato di essere ufficialmente impegnata in una nuova relazione con un cuoco, dopo la fine della storia d’amore con Stefano Andrea Macchi.

In ogni modo, è stato Alberto Matano a sollevare il discorso nel corso dell’intervista. Pertanto, il conduttore ha scagliato, in modo amichevole, una frecciatina alla donna chiedendole qual è la ricetta del piatto pasta e patate. Convinto del fatto che la donna potesse essere a conoscenza della ricetta napoletana, il conduttore le ha posto tale quesito:

Si fa o no con la provola?

La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere:

Il mio fidanzato, che è cuoco, la fa con la provola.

Tuttavia la prof di Amici di Maria De Filippi non si è sbilanciata oltre tali dichiarazioni. Infatti, essendo una persona molto privata, preferisce rimanere in silenzio e non svelare l’identità della persona che le ha rubato il cuore con la fantastica ricetta napoletana.

Dunque, attualmente, non abbiamo a disposizione altre informazioni sulla questione. Sebbene abbia affermato di essere impegnata in una nuova relazione, l’artista vuole mantenere segreta l’identità del suo fidanzato. Probabilmente non è ancora il momento giusto per uscire allo scoperto ma questo non esclude che in un futuro la diretta interessata avrà voglia di svelare altri dettagli sulla sua vita sentimentale.