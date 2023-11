Maria De Filippi sbotta contro Elena: “Devi dire la verità”

Nella recente puntata di Uomini e Donne, trasmessa il 9 novembre 2023, Maria De Filippi ha espresso forti perplessità riguardo Elena e Maurizio. Nel dettaglio, la conduttrice ha evidenziato dubbi sulla serietà della dama, esaminando nel dettaglio un evento avvenuto durante la trasmissione.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il giorno 9 novembre 2023 è stato dedicato ampio spazio a Elena e Maurizio. I due hanno avviato una frequentazione suscitando notevole interesse sui social media a causa dei loro alti e bassi. Tuttavia, di recente Maria De Filippi ha messo in dubbio la sincerità e l’impegno della dama.

Qualche giorno fa, Elena si era arrabbiata perché Maurizio ha fatto ritornare una donna che era venuta nello show per conoscerlo. Sorprendentemente, durante la trasmissione, Elena non sembrava minimamente infastidita da questo gesto di Maurizio. Di fronte a questa situazione, Maria De Filippi ha iniziato a dubitare della genuinità di Elena e, rivolgendosi a lei, ha espresso le sue perplessità sull’intera situazione:

Tu aspetti che lui scelga ma lui ti bacia e basta. Avete 14 anni? Lui si trattiene in attesa che scendano donne che però non scendono. E tu non sei pronta perché lui si trattiene. Se trovassi te presa, almeno…

Una presa dovrebbe chiedere se piaci o non piaci. Chiederglielo sarebbe metterlo spalle al muro? A 50 anni? Qual è la differenza tra te e Gemma, il bacio?