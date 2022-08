Anna Pettinelli replica alle offese social: “Ecco come modifico le mie foto”

La ex professoressa di Amici ha rivelato come in realtà modifichi le proprie foto all’interno del proprio profilo Instagram

Non c’è pace per Anna Pettinelli, la speaker radiofonica ed ex insegnante di Amici di Maria De Filippi dopo la fine della sua grande storia d’amore con Stefano Macchi, con il quale aveva partecipato al reality Temptation Island, è stata attaccata da alcuni hater sui social.

La donna è stata ripetutamente criticata di ritoccare eccessivamente le sue foto con filtri e luci. Dopo le centinaia di offese all’interno del proprio profilo Instagram, è la stessa Pettinelli a replicare svelando come modifichi le proprie immagini.

È proprio lei di recente a caricare un collage social nel quale si mostra 40 anni fa accostandola ad una recente. La differenza seppur evidente ha sottolineato alcune modifiche svolte con diverse applicazioni che la stessa Pettinelli ha utilizzato per correggere alcune imperfezioni.

Anna Pettinelli rivela come modifica le proprie foto social

Nel lungo post di accompagnamento la speaker radiofonica ha spiegato: “Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pa**e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa”.

“Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere”. Proseguendo ha spiegato: “Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine ? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No”.

“Allora usate i filtri come tutti. Io, per esempio, uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e lì, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà” ha spiegato e terminato Anna Pettinelli.