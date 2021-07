In autunno i palinsesti di Canale 5 cambieranno totalmente, tempo di rinnovo a Mediaset che ha deciso di stravolgere i volti dei programmi. Tra le nuove proposte spunta anche la cantante Anna Tatangelo, la donna sarà al timone di un nuovo programma.

Dall’autunno 2021, l’ex moglie di Gigi D’Alessio sostituirà Barbara D’Urso e il suo programma Domenica Live. La cantante condurrà un programma dal nome “Scene da un matrimonio”.

Si vocifera anche che dietro al sì di Anna Tatangelo ci sarebbe stato prima il rifiuto di Alessia Marcuzzi che ha lasciato dopo 25 anni, definitivamente, Mediaset. La cantante ora rompe il silenzio e spiega:

Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla. Non posso dire nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno.

È tempo anche di una crescita professionale per la cantante che non vuole limitarsi solo al suo mestiere. Vuole mettersi in mostra e farsi conoscere dal pubblico che l’ha amata anche in veste di giurata nel programma All Together Now.

Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me. (..) Penso di essere stata una delle prime in Italia che ha provato ad andare oltre la musica, seguendo gli esempi di altre artiste che pubblicavano dischi ma facevano anche televisione. Negli anni Sessanta e Settanta era una abitudine di tante. Poi basta. Poi si è chiuso lo spazio e, se si provava ad uscire, ci si sentiva dire ma questa che vuol fare?

Insomma, l’augurio è che la cantante possa ricevere affetto e che il suo programma sia all’altezza degli ascolti di quelli della collega.