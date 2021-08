Anna Tatangelo è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate. Spesso al centro delle pagine di cronaca rosa per la sua lunga storia d’amore con collega Gigi D’Alessio, oggi la cantante ha finalmente ritrovato la serenità accanto al rapper Livio Cori. Negli anni l’aspetto di Anna è notevolmente cambiato. Ecco gli scatti del passato che mostrano Anna Tatangelo durante gli esordi.

Nel corso degli anni la popolarità di Anna Tatangelo è aumentata notevolmente. La nota cantante può vantare una carriera straordinaria, iniziata in giovane età. Classe 1987, il grande successo di Anna inizia quando la cantante partecipa al Festival di Sanremo, nel 2002. In quell’anno l’ex compagna di Gigi D’Alessio è in gara nella categoria giovani con il brano ‘Doppiamente Fragili’.

Da quel momento in poi, inizia per Anna Tatangelo una carriera che si rivelerà nel tempo straordinaria. La bellezza della cantante era già nota in quegli anni. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare i delicati lineamenti del suo viso, oltre che il fisico perfetto.

Sono passati alcuni anni dall’inizio della carriera artistica di Anna e il suo aspetto è cambiato notevolmente. Inutile dire che la compagna di Livio Cori ha mantenuto quella bellezza e quella voce che da sempre la contraddistinguono. Possiamo dire, però, che l’adolescente che cantava ‘Doppiamente Fragili’ oggi è diventata una donna.

Sono molti i cambiamenti estetici a cui la cantante ha fatto ricorso in questi anni. In particolar modo, la sua lunga chioma nera è stata sostituita dai capelli biondi e il suo viso è cambiato per la sua crescita.

Sono passati circa 20 anni dalla sua prima esibizione al Festival di Sanremo. Nonostante il suo aspetto sia notevolmente cambiato, oggi Anna Tatangelo continua ad essere una delle donne più belle e una delle cantanti più amate nel panorama della musica italiana.