Chi è Livio Cori? Conosciamo meglio il presunto fidanzato di Anna Tatangelo

Livio Cori e Anna Tatangelo, nuovo amore per la bella cantante? Si attendono conferme o smentite

In questi ultimi giorni si è tornato molto a parlare dell’ex coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio per i loro presunti nuovi amori, Livio Cori e Denise Esposito e perché il pubblico sogna di vederli riuniti in qualità di concorrenti al Cantante Mascherato, lo show della Rai condotto da Milly Carlucci.

Ad ogni modo e usando il condizionale, qualche giorno fa vi avevamo parlato di Denise, che sarebbe la nuova fiamma di Gigi. Oggi, in attesa di conferme o smentite proviamo a conoscere meglio Livio Cori, il presunto nuovo amore della cantante di Le nostre anime di notte.

Livio Cori, chi è?

Livio Cori nasce a Napoli, il 12 marzo del 1990, è quindi più giovane di Anna di tre anni, visto che la cantante è classe 87. Cori è un collega della Tatangelo, è uno dei nomi più interessanti della scena hip hop napoletana e in questi ultimi anni è salito sul palco del Festival di Sanremo duettando con Nino D’Angelo, ma andiamo con ordine.

Gli esordi del rapper napoletano risalgono al 2013, quando pubblica i primi singoli: Ora, Mai e Amnesia. Un paio di anni dopo Cori inizia a farsi conoscere da un pubblico più ampio grazie alle prestigiose collaborazioni con Ghemon in Tutta la notte e con Luchè in Veleno.

Gomorra e Sanremo

Il 2017 è per Livio l’anno della svolta, esce infatti il suo primo ep Delay e prende parte come attore a Gomorra – La Serie. Due anni dopo in coppia con Nino D’Angelo presenta a Sanremo il brano Un’altra luce, col quale però si classificano all’ultimo posto.

Sempre nello stesso anno Cori è nuovamente attore per Gomorra – La Serie ed esce finalmente il suo primo album vero e proprio, dal titolo Montecalvario (Core senza paura). Nel 2020 è invece la volta di un nuovo ep: Femmena.

Anna su Gigi?

Dopo che nei giorni scorsi era uscita la notizia del nuovo amore di Gigi D’Alessio, in un post sibillino su Instagram, la Tatangelo ha rilasciato questa dichiarazione, postando una foto con gli occhi chiusi: – “Tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere”.

Ovviamente in questa frase, molti ci hanno visto un attacco non proprio velato al suo celebre ex e alla nuova compagna di tanti anni più giovane di D’Alessio.