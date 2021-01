Anna Tatangelo: cosa è successo? Volto gonfio e dolorante

Anna Tatangelo ha fatto preoccupare tutti i suoi fans con una foto pubblicata sul suo profilo social. Volto emaciato e carico di gonfiore e un’espressione sofferente, ecco cosa si vede nello scatto pubblicato dall’amata cantante. Sulla guancia destra, Anna tiene del ghiaccio per lenire il dolore. Cosa le è successo? L’ex di Gigi D’Alessio, stavolta, ha davvero fatto preoccupare i suoi followers.

La cantante ha postato una serie di foto in cui è palese la sua sofferenza. Anna si trova in uno studio medico, e si preme del ghiaccio sul viso. Per fortuna, a rivelare cosa è accaduto è la stessa cantante. Anna ha dovuto sottoporsi alla rimozione dei denti del giudizio. Un dolore forte, ma comune a molti. I fan possono tirare un sospiro di sollievo. È lei stessa a spiegare cosa le è successo con pochissime parole: “Estrazione del dente del giudizio”.

Nessun allarme né niente di preoccupante, ma sicuramente avrà sofferto molto. Ovviamente questo piccolo intervento la costringerà a casa per un po’, ma la cantante ha promesso a tutti che presto tornerà a calcare i palchi e a scrivere canzoni. In estate le sue ultime composizioni hanno avuto un grandissimo successo, e dopo la partecipazione ad All Together Now, la cantante è ora impegnata e sta lavorando al suo prossimo album.

E da ultimo lo scoop: Anna Tatangelo è una delle papabili candidate al ruolo di ospite fissa del prossimo Festival di Sanremo. Insieme al suo, gli altri nomi nella lista sono quelli di Elodie, Achille Lauro e il Zlatan Ibrahimovic. Il format dovrebbe essere quello dell’anno scorso, ma tutto è ancora in forse.

Per il momento la Tatangelo pare abbia davvero rimesso in piedi la sua vita, sia privata che lavorativa, soprattutto dopo la fine della sua relazione con il suo ex Gigi D’Alessio. Nelle sue canzoni che vento di novità.