Gigi D’Alessio: avete visto la sua nuova casa? Una splendida dimora

Gigi D’Alessio dopo essere tornato single presenta la sua nuova dimora. Il cantante ultimamente è stato impegnato nel ruolo di giudice e insegnante di canto a The Voice of Italy Senior, sotto la conduzione di Antonella Clerici. Il programma sta riscuotendo un enorme successo, e anche il cantante sembra essere apprezzato dal pubblico in questo ruolo inedito.

È risaputo come la lunga storia tra Gigi e Anna Tatangelo, contornata dalla nascita del piccolo Andrea, è finita. È stato inutile tentare di mantenere viva la coppia che, evidentemente, condivideva un rapporto ormai irrecuperabile. Tornato scapolo e sull’onda del successo, ora Gigi vive nel suo appartamento spettacolare, solitario.

Ma il cantante partenopeo, attivissimo sui social, condivide spesso la sua vita di tutti i giorni, oltre che professionale, con i fans, e spesso ha dato degli scorci inediti della sua splendida casa. La più ampia tra le stanze è, come immaginabile, quella dedicata alla musica, sua grande passione nonché mestiere.

Primeggia lo strumento prediletto di Gigi: il pianoforte, sui cui tasti sono state composte le canzoni che hanno fatto innamorare l’Italia. Altro dettaglio che salta all’occhio è la tv al plasma, incassata in un apposito mobile dallo stile minimal, motivo portante dell’arredamento dell’appartamento.

Chissà che questa casa da sogno non verrà presto condivisa con una nuova compagna; di sicuro i fan del cantante se lo auspicano.

Gigi D’Alessio: giudice di The Voice Senior

Il cantautore partenopeo sta avendo anche un enorme successo sul profilo lavorativo, oltre ad una casa invidiabile. Infatti, grazie al ruolo di giudice che riveste a The Voice of Italy Senior, Gigi sta acquistando una visibilità notevole. L’11 di dicembre ci sono state effettuate le ultime selezioni.

Tutti i concorrenti sono stati scelti e suddivisi nelle varie squadre, ognuno capitanato da un giudice. Le voci del team dell’amato cantante? Eccoli: Marco Guerzoni, Giancarlo Caiani, Nello Buongiorno, Perla Crivellini, Laura Gray, ed Elena Ferretti.