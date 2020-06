Anna Tatangelo da bambina: ecco com’era la cantante La foto di Anna Tatangelo da bambina sta impazzando sui social

Vi siete mai chiesti come fosse Anna Tatangelo da bambina? Certo, l’abbiamo conosciuta giovanissima e l’abbiamo vista crescere nel mondo della canzone e dello spettacolo, spesso accanto a Gigi D’Alessio. Ma tornando molto indietro nel tempo, com’era la cantante?

È stata la stessa cantante italiana a pubblicare sui social network la sua foto da bambina. Su Instagram ha infatti tirato fuori dall’album dei ricordi una fotografia che appartiene a un tempo molto lontano. Anzi, a guardarla bene, confrontandola con le foto di oggi, stentiamo a riconoscere in quel broncio e in quei capelli cortissimi la stessa Anna Tatangelo che conosciamo tutti molto bene oggi. Ma è proprio lei.

La foto è stata pubblicata con un tono ironico, per scherzare su quanto tutti quanti, vip e non, ci siamo stancati a dover stare chiusi in casa aspettando che l’emergenza passasse.

Lo abbiamo fatto per una buona causa e magari tutti abbiamo approfittato per mettere a posto negli armadi o nei cassetti. Anche voi avete tirato fuori fotografie che appartengono a un passato che non ricordavate nemmeno più di aver vissuto?

In una Stories di Instagram Anna Tatangelo compare con il broncio e un taglio di capelli molto corto, accanto al fratello Giuseppe. La didascalia che accompagna lo scatto spiega il perché è stato condiviso proprio in questo momento: “La mia faccia dopo **** giorni di quarantena“. A scherzare sul fatto che era già abbastanza imbronciata, arrabbiata e stanca all’epoca. Figuriamoci oggi.

Sicuramente a riguardarla oggi non sembra nemmeno lei. Con quei capelli corti sembrava un maschietto. Quando è diventata più grande, come dimostrano altre foto pubblicate in passato, li ha fatti crescere.

Ma ricordate il debutto di Anna Tatangelo nel mondo della canzone? E ricordate tutto il clamore per la storia d’amore con un ben più maturo compagno, Gigi D’Alessio da cui ha avuto un figlio, Andrea?