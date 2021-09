Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno affrontando gli effetti collaterali di una separazione che, quando c’è di mezzo un figlio, è sempre dolorosa da affrontare. I due sono stati legati a lungo. La loro storia d’amore è stata tormentata, piena di alti e bassi, ma quello che li legava è un profondo e sincero amore. Un amore che ha dato i suoi frutti con la nascita di Andrea che oggi ha 11 anni.

Fonte: web

Purtroppo l’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è giunto al capolinea un po’ di tempo fa. I due anche per amore del figlio stanno cercando di andare d’accordo in modo civile ma a quanto pare le recenti rivelazioni sulla nuova vita amoroso del cantante napoletano, non sono state accolte con entusiasmo da Anna.

Fonte: Instagram

Anna Tatangelo ufficializza la storia d’amore con Livio Cori

Entrambi hanno ormai ufficializzato i loro nuovi amore. Anna Tatangelo da pochi giorni ha iniziato a postare sui social immagini in compagnia del collega cantante Livio Cori. I sospetti del gossip su questa storia d’amore andavano avanti già da mesi, ma mai prima d’ora c’erano state foto né dichiarazioni dei due interessati che confermavano effettivamente il fidanzamento.

Fonte: web

Gigi già da qualche mese fa tappa fissa con la giovane fidanzata Denise Esposito. I due aspettano anche un bambino. Una scelta che avrebbe spinto Gigi a lasciare la capitale per far ritorno a Napoli e stare vicino alla giovane fidanzata in dolce attesa. Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con mamma Anna.

La preoccupazione della Tatangelo deriva dal fatto che teme che il figlio possa accusare la mancanza del padre nella sua vita. Anna a quanto pare non approva la decisione di Gigi di ritornare a Napoli. Per ora non può che accettare l’evoluzione delle cose anche se cercherà di tutelare al meglio gli interessi del figlio.