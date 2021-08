Gigi D'Alessio e Denise Esposito, la coppia è davvero in dolce attesa? Gli scatti confermano

Il mondo del gossip, di recente, sembra molto concentrato su Gigi D’Alessio e la sua recentissima relazione con Denise Esposito. La coppia fa scalpore fin dalle prime indiscrezioni circa la loro unione e, ora, è arrivata una notizia bomba che ha puntato nuovamente tutti i riflettori su questa splendida coppia. Ma cosa è stato a destare di nuovo tutte le attenzioni del mondo del gossip? Stando ai rumors, Denise sarebbe in dolce attesa!

Ovviamente, nessuno dei due diretti interessati ha minimamente accennato alla gravidanza. Ma a confermare queste ipotesi, pare siano arrivate delle foto che parlano decisamente chiaro. Pare proprio che Gigi stia per diventare padre per la quinta volta. A diffondere questa voce è il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che offre anche delle immagini che lasciano poco all’immaginazione. Negli scatti, infatti, la coppia è stata paparazzata mentre era in vacanza.

Si può notare, su Denise, un primo accenno di pancia. In ogni caso i due sembrano molto felici ed affiatati. Un’altra conferma deriva dagli articoli pubblicati dal settimanale Gente. Lo scatto sulla copertina del magazine ritrae la coppia su uno yacht, lui indossa un bermuda rosso mentre lei un costume intero bianco. Nella foto, la Esposito si porta una mano sul ventre. Un gesto che per molti è stato un chiaro indizio: spesso le donne in gravidanza si accarezzano il ventre.

Sulla rivista si può leggere un pronostico circa la data del parto: Denise dovrebbe essere al settimo mese e la nascita avverrebbe secondo questo calcolo in autunno. Ma i rumors non finiscono qui: Gigi D’Alessio, secondo le fonti della rivista DiPiù, avrebbe fatto un dono speciale alla sua donna, proprio in occasione della gravidanza.

Si tratta di un anello di diamanti, per festeggiare e ricordare questa splendida notizia. Nel frattempo, un’amica della coppia rivela come i due non potrebbero essere più felici e dichiara: “Tra loro è amore vero, è una relazione molto solida. Gigi è finalmente sereno acanto a lei“.