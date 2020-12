Anna Tatangelo, outfit da urlo, ma sapete quanto costano?

La cantante di Sora ha sfoggiato ad ogni puntata di All Toghether Now dei look incredibili

Anna Tatangelo l’abbiamo vista di recente su Canale 5 a All Together Now, il programma di successo musicale condotto da Michelle Hunziker nelle vesti di giudice. Nel corso delle puntate è stato impossibile non notare i suoi look. L’abbiamo vista dapprima in stile rock. Anna indossò una maxi maglia e degli stivali leopardati al ginocchio. Di certo Anna Tatangelo è riuscita a esaltare la sua sensualità e la sua forma fisica da urlo ma sfoggiando stili completamente diversi in occasione del suo ruolo da giudice a All Together Now.

Gli stessi stivali leopardati li ha mostrati poco prima di andare in onda in una storia Instagram direttamente dal suo camerino. Nel dettaglio, quella sera Anna ha indossato come mini dress un maxi t-shirt nera a maniche corte decorata con una scritta gold “I’m a dreamer”. Si tratta di un modello della collezione di abiti genderless del coreografo e ballerino Luca Tommassini. Sotto, calze a rete color carne e il “pezzo forte”: un paio di appariscenti stivali cuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Il prezzo? Sul web vengono venduti a 890 euro.

Anna Tatangelo: look da urlo a All Toghether Now

Ma non è finita qui. Perché nel corso dell’ultima puntata la cantante di Sora ha stregato i fan sui social con un nuovo look mozzafiato: minigonna rossa lucida, camicia a fantasia, calze velatissime e tacchi a spillo fucsia. Su Twitter sono piovuti commenti: “Che classe, sei meravigliosa”. Ma c’è qualcuno che nota un dettaglio: “La gonna cortissima, ma indossa gli slip?”.

Anna Tatangelo l’abbiamo vista in questo periodo nelle vesti di giudice ma lei non ha mai nascosto il suo sogno di poter un giorno condurre uno show tutto suo. E lo ha ribadito in una diretta su Instagram di qualche giorno fa con Stefano Fisico in cui ha confessato il suo particolare desiderio: “Sarebbe bellissimo uno show tutto mio, fare ciò che faceva Mina da artista completa qual è. Oppure fare il programma di Mika, tipo Casa Tatangelo” – ha detto.