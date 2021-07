Il popolo del web già sogna: Anna Tatangelo e Francesco Renga nuova coppia dell’estate. Galeotto un like e un commento che il cantante ha messo sotto una foto di Anna in bikini.

Il commento della discordia è andato di scena qualche giorno fa quando Anna Tatangelo ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in costume. Intero, make up perfetto e lunghi capelli mori lasciati scendere dalle spalle. Inutile dire delle migliaia di like che la foto ha preso, quasi 150mila al momento. Ma tra tutti questi a spuntare c’è anche quello del collega Francesco Renga che ha anche commentato la foto.

“Annaaaaaaaa!!!???”, ha digitato, mettendo a corredo uno smile sorridente. Ed è bastato questo commento di apprezzamento per far sognare il popolo della rete. Ma tutto al momento sarebbe da ridimensionare ad un semplice commento affettuoso di un collega- amico. Infatti Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio nei mesi scorsi, ora avrebbe un nuovo amore da tempo. Si tratta di Livio Cori, rapper napoletano dei quartieri spagnoli, classe 1990. Livio ha iniziato a scrivere canzoni da giovanissimo, sin da quando aveva 15 anni.

Essendo napoletano come Gigi D’Alessio tra i due c’erano diversi amici in comune. E forse proprio in qualche occasione Anna e Livio si sono conosciuti. C’è da dire che lei non ha mai confermato né smentito l’identità del suo nuovo fidanzato, ma tutti gli indizi portano a giovane napoletano. Anche Francesco Renga è ufficialmente impegnato con Diana Poloni ristoratrice con cui fa coppia dal 2015 dopo la rottura con Ambra Angiolini, madre dei figli Jolanda e Leonardo. Ma si sa le vie del gossip sono infinite.

Anna Tatangelo intanto ha tolto il posto la domenica pomeriggio a Barbara D’Urso e la sua Domenica Live. Infatti sono stati presentati i palinsesti invernali di Mediaset e il giorno festivo non ci sarà più la conduttrice partenopea con il classico format, ma un nuovo show per famiglie dal titolo Scene da un matrimonio, che sarà condotto proprio dalla Tatangelo.