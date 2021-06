I tantissimi fan che seguono su Instagram lo chef Andrea Mainardi e sua moglie Anna Tripoli, ieri hanno appreso con estrema felicità la notizia che i loro beniamini diventeranno presto genitori. Si tratta del secondo figlio per il cuoco e il primo per l’imprenditrice con cui è legato. I cuoricini azzurri a corredo della foto lasciano intuire che si tratterà di un bel maschietto.

Lui cuoco famoso in tutta Italia e famoso anche per aver partecipato ad una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip.

Lei invece è un’imprenditrice di successo, presidente anche di Giovani Imprenditori di Brescia. Insieme hanno instaurato un rapporto d’amore che li ha portati prima a sposarsi ed ora a dare alla luce un bel bimbo.

A dare l’annuncio della gravidanza, come spesso accade in questi casi, ci ha pensato la prossima neo mamma. La bellissima Anna ha pubblicato una bellissima foto su Instagram, nella quale compare lei e il suo Andrea che le bacia il pancino, accompagnandola con una lunga e bellissima lettera.

La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia. Quando sei bambina pensi a come sarà questo momento! Te lo disegni nella testa e man mano che cresci prende forma. Prende vita fino a quando un bel giorno ti scatti una foto, realizzi che ci sei quasi e finalmente lo vedi. Per me è arrivato questo momento ed è tutto qui da vivere….(con qualche anno di ritardo sulla tabella di marcia 😅 ..con tanti cambi di rotta e tanti tanti tanti incidenti di percorso) … so di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo.