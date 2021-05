A settembre ci sarà il via della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la sesta. A condurre come sempre ci sarà Alfonso Signorini che è già al lavoro per allestire il cast di personaggi famosi che varcheranno la porta rossa. Intanto però dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il cast degli opinionisti. A quanto pare Pupo non ci sarà in studio per commentare le vicende della casa. A svelare il motivo della sua assenza è stato proprio lui in un’intervista su Quotidiano Nazionale.

Fonte: Mediaset

“A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica” – ha detto Pupo facendo capire che vorrebbe dedicarsi di più alla sua passione: la musica.

Pupo, il motivo del suo addio al Gf Vip

Pupo ha lasciato intendere che a causa della pandemia molti suoi concerti soprattutto nell’Est Europa sono stati annullati e nei prossimi mesi queste date saranno recuperate. Per lui, dunque, sarebbe molto complicato riuscire a garantire la sua presenza in studio lungo tutto l’arco di programmazione del Grande Fratello Vip 6.

Per questo, si è visto costretto a rinunciare: “Garantire la mia presenza in un programma così importante, anche per la sua durata, non sarebbe semplice. Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci” – ha detto.

Non resta quindi che attendere chi prenderà il suo posto in studio. L’anno scorso ad affiancare Pupo c’era Alda D’Eusanio che salvo novità dovrebbe essere riconfermata. Ci sono poi indiscrezioni che parlano di un Adriana Volpe favorita. Staremo a vedere.