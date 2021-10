Annalisa e Federico Rossi: sta nascendo un amore? L’indiscrezione

Quest’estate hanno fatto cantare e ballare tutti con la loro canzone ‘Movimento Lento’. Stiamo parlando di Annalisa e Federico Rossi, i due cantanti che in questi giorni si stanno ritrovando al centro del gossip. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che tra i due ci sia molto di più di un semplice rapporto solamente professionale.

Tra la cantante Annalisa e Federico Rossi sta nascendo un amore? Non si ferma il gossip secondo cui tra i due artisti potrebbe essere nata una liaison. Secondo alcuni fonti, durante i Seat Music Awards i due non hanno potuto fare a meno di nascondere il feeling che li lega, facendo così pensare alla nascita di un nuovo amore.

Dopo la circolazione della notizia, i diretti interessati non hanno né smentito né confermato il gossip circolante. Nel frattempo, però, le voci riguardo una presunta relazione tra i due cantanti stanno diventando sempre più insistenti.

Nuovo amore tra Annalisa e Federico Rossi?

Tutti ormai sappiamo della grande storia d’amore che Federico Rossi ha vissuto con Paola Di Benedetto. Qualche mese fa i due hanno annunciato la separazione tramite social dopo aver deciso per il grande passo della convivenza. Nonostante ciò, i due hanno svelato di essersi lasciati pacificamente ed essere rimasti in buoni rapporti.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Annalisa, c’è da dire che non ci giungono molte informazioni a riguardo. Pare che anche la cantante sia single dopo la fine della relazione con Davide Simonetta. Annalisa ha sempre voluto vivere la sua vita privata nel massimo della riservatezza e attualmente non si sa se il cuore è occupato da qualcuno.

Come già anticipato, nonostante le voci in circolazione i due cantanti non hanno confermato né smentito il gossip circolante. Non ci resta che aspettare e attendere se i rumors in circolazione riguardo i due artisti siano del tutto confermati.

