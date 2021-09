L’annuncio della rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha rattristato molto tutti i fans. È proprio per questo, forse, che un recente scatto che circola nel web, ha mandato il pubblico in visibilio. La foto immortala i due ex fidanzati insieme, con sguardo sorridente e fare amichevole. Certo, non è strano vedere i due insieme anche dopo la rottura.

Quando Paola ha dato l’annuncio, infatti, anche precisato che tra loro non era mai venuto meno il rispetto e, soprattutto, che non c’è stato nessun tradimento. Purtroppo, ci sono delle volte in cui le cose smettono di funzionare e così due hanno preferito separarsi in modo pacifico piuttosto che arrivare a litigare. E infatti, proprio nella giornata di ieri, Paola e Fede hanno avuto modo di rivedersi.

Ovviamente non si tratta di un ritorno di fiamma, ma in semplice incontro tra amici. A pubblicare su Instagram questo scatto è stata proprio la Di Benedetto. Nella foto di due brindano insieme in piena allegria serenità, sotto, la didascalia: “Brindiamo a questa bella serata”. Ma qual è stata la lieta occasione che ha ricongiunto questi due ex fidanzati? I due si sono ritrovati insieme all’Arena di Verona in occasione dell’evento RTL 102.5 Power hits estate.

Paola era una delle presentatrici dell’evento, mentre Fede si è esibito insieme ad Annalisa. Come se non bastasse stata proprio la di Benedetto ad annunciare l’arrivo del suo ex fidanzato sul palco, con le parole: “A questa presentazione ci tengo particolarmente”.

Qualche ora prima, Federico Rossi aveva scritto il suo in bocca al lupo per Paola in occasione della conduzione di questo grande evento. Insomma, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Per di più, la conduzione di questo appuntamento musicale è stata una grande esperienza per Paola Di Benedetto, che ha deciso di commentare tramite Instagram le molte emozioni che ha provato durante la serata.