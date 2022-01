Dopo la notizia dei problemi di salute della famosa cantane Celine Dion, sembra proprio che le cose non stiano migliorando. Ancora una volta, la star è stata costretta ad annullare il suo tour musicale.

La stessa Celine Dion ha confermato i suoi malesseri attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Nella nota si legge:

Speravo di essere pronta a ricominciare ora, ma suppongo che dovrò solo avere più pazienza e seguire ciò che mi prescrivono i medici. C’è tanta organizzazione e preparazione che va nei nostri spettacoli e oggi dobbiamo prendere decisioni che influenzeranno i piani due mesi più avanti. Sarò felice di tornare in piena salite, così come tutti noi che abbiamo superato questa pandemia. E non vedo l’ora di poter tornare di nuovo sul palco.