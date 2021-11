Spasmi muscolari gravi e persistenti. Sarebbe questa la diagnosi di cui soffre la star planetaria della musica Celin Dion. Prima la notizia dell’annullamento del suo tour, poi le conferme arrivate direttamente dal suo entourage e dai suoi familiari. I fan provenienti da ogni parte del mondo sono preoccupati per le condizioni della loro beniamina.

Celin Dion ha bisogno di ben poche presentazioni. È considerata una delle star massime della musica pop romantica e le sue canzoni commuovono il mondo intero ormai da decenni.

Nelle prossime settimane erano previste alcune date del suo nuovo tour, che avrebbe dovuto fare tappa per diverse serate nel fantastico palcoscenico di Las Vegas, in Nevada. Tutto annullato, però.

La prima ad annunciare l’annullamento delle serate in cui avrebbe dovuto cantare (dal 5 al 20 novembre e dal 19 al 5 febbraio a Las Vegas), era stata proprio la cantante. Aveva scritto un lungo post sul suo account ufficiale di Instagram, nel quale però non aveva spiegato i motivi.

Qualche giorno dopo, il suo entourage ha confermato il fatto che tale annullamento è da attribuire alle condizioni di salute di Celin Dion. La star soffre infatti di spasmi muscolari gravi e acuti. Ha forti dolori a entrambe le gambe e attualmente non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto.

Le parole della sorella di Celin Dion

Claudette, sorella della Dion, intervistata da alcune riviste americane ha spiegato che questi problemi di salute sono dovuti principalmente alla pre menopausa e ai cambiamenti ormonali che essa provoca.

Quello che le accade è doloroso. Ma non c’è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto. Celine non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è così. È di buon umore ed è circondata dai nostri familiari. Dovrebbe tornare sui palcoscenici entro poche settimane, al massimo pochi mesi…

Parole che, almeno in parte, tranquillizzano i milioni di fan che seguono Celin Dion non solo negli Stati Uniti, ma in ogni parte del mondo. La cantante, nel frattempo, non vede l’ora di tornare: