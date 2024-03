Annunciano la morte di Carolyn Smith sul web, lei si infuria e risponde così

Non è la prima volta che viene data per morta da alcuni siti web, che poi diffondono la notizia anche sui social network. Carolyn Smith si è infuriata e ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, per smentire la notizia circolata e per mostrarsi alle tante persone che la supportano ogni giorno.

Buongiorno, oggi è martedì 19 marzo del 2024. Attualmente mi trova in centro di Roma, Montecitorio. Ho fatto un bellissimo incontro oggi con tutti i più grandi coreografi e ballerini dell’Italia. Ho le testimonianze e se mi vedete così… non sono in ospedale, non sto morendo. Sto benissimo, l’unica cosa mi sono dovuta cambiare perché fa caldo. Io sto bene. Chi sta postando questi stupidi video o post, queste notizie che io sto morendo… allora, uno devo ringraziarvi perché mi state allungando la vita. Poi mi avete rotto, perché la gente si sta spaventando, stanno chiamando e mandando messaggi ai miei familiari. Adesso basta. Sto bene, buona giornata.

Carolyn Smith si è mostrata irritata, non è la prima volta che viene data per morta. La cosa che più le da fastidio, è il fatto che chi le vuole bene e la conosce, si preoccupa. La sua famiglia riceve chiamate e messaggi con domande che arrecano dispiacere e dolore.

Tutti sanno della sua dura battaglia contro il cancro. Sono anni che l’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle si sottopone a cure difficili. La prima diagnosi arrivò nel 2015, tumore al seno. Dopo periodi di remissione, la malattia è tornata a prendere possesso della sua vita. Carolyn però non ha mai perso il sorriso e si è sempre mostrata sorridente e ottimista ai suoi numerosissimi fan. Ha mostrato foto toccanti, mentre si rasava a zero, ha mostrato i segni che quel mostro cattivo ha lasciato sul suo corpo ed è diventata un vero e proprio simbolo di coraggio.

Il noto personaggio televisivo si batte ogni giorno per la ricerca e per supportare le tante persone che stanno affrontando una battaglia come la sua. Per questo motivo, quando legge notizie fake ne rimane delusa. Carolyn Smith è viva, si sente bene, si gode le sue passeggiate al centro di Roma e non ha assolutamente intenzione di smettere di lottare!

