Lutto a ‘Ballando con le stelle’, muore l’amato ballerino inglese

Ci ha lasciati il ballerino inglese Robin Windsor, a soli 44 anni di età. La notizia del lutto a Ballando con le stelle è stato annunciato dalla sua stessa compagnia di danza, la “Burn the Floor”, attraverso un post su Facebook.

I suoi colleghi di danza hanno condiviso attraverso i canali social la triste notizia. Si legge sulla pagina della compagnia di ballo di cui faceva parte Robin Windsor:

La famiglia di Burn the Floor ha perso uno dei suoi membri fondatori, Robin “Bobby” Windsor, tragicamente scomparso. Un membro instancabile della BTF, ha danzato con noi per due decenni, portando il suo talento su Broadway, il West End e in tutte le nostre avventure intorno al mondo. La sua straordinaria partnership con Jessica Raffa ha plasmato l’identità della nostra azienda, rendendola vibrante, eccezionale e sensuale. Il suo talento, la sua attitudine, la sua energia e la sua personalità hanno contribuito a costruire la reputazione di Burn the Floor sul palco. Lascia un vuoto nei nostri cuori che non potrà mai essere riempito, ma i nostri splendidi ricordi rimarranno per sempre.