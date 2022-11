Un annuncio scioccante è arrivato dai Duran Duran. Andy Taylor, lo storico chitarrista, sta combattendo contro un brutto male.

Avrebbero dovuto riunirsi tutti per l’ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame. La band, invece, durante la cerimonia ha annunciato la spiacevole notizia, che ha sconvolto i fan e tutti i presenti.

Una lettera letta da Simon Le Bon, scritta dallo stesso Andy Taylor. Circa quattro anni fa, il celebre chitarrista ha scoperto la diagnosi. Un cancro metastatico alla prostata al quarto stadio.

Si è rivolto alle tante famiglie che si sono ritrovate in una situazione come la sua. Ha spiegato che, inizialmente, la sua condizione non metteva in pericolo la sua vita, ma non esiste una cura.

Ha provato a vivere una vita normale, ma ora ci sono dei limiti che non può più superare:

Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente sia mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni.

Mentre leggeva le parole del suo amico e collega, Simon Le Bon faticava a trattenere le lacrime. Una notizia che ha devastato la band:

Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente.

Al momento, non sono state rivelate le precise condizioni del chitarrista. Non ha potuto partecipare alla cerimonia ed ha deciso di aprire il suo cuore al mondo dello spettacolo. Particolari che preoccupano molto i suoi numerosi fan. L’ondata di affetto che ha ricevuto è stata immensa.

Il prossimo 16 febbraio, Andy Taylor compirà 62 anni. È un musicista, cantante, cantautore e discografico inglese. Ha fatto parte della band Duran Duran e dei Power Station.

Durate la sua carriera ha registrato e suonato anche come artista solista.