Un grave ed improvviso lutto ha colpito il famoso ex cantante dei Pooh, Dodi Battaglia. La moglie Paola Toeschi purtroppo è morta dopo una lungo battaglia contro il cancro.

È stato proprio il marito a pubblicare la triste notizia sui social, con una foto del cielo ed uno straziante messaggio. Il cantante sul suo profilo Facebook, ha scritto:

È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina, mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Dodi Battaglia.

L’attrice pubblicitaria nel suo libro intitolato: “Più forte del male. Con la fede ho affrontato il tumore.” Ha deciso di raccontare tutto ciò che ha vissuto dal momento in cui ha ricevuto la terribile diagnosi.

CREDIT: MEDIASET

La donna, che ha sposato il musicista nel 2011 e con il quale ha avuto una figlia, ha raccontato che tutto è iniziato pochi mesi dopo la nascita della piccola Sofia. Ha iniziato ad accusare uno strano malore.

È andata subito dal medico per tutti i controlli del caso, ma ha ricevuto una diagnosi drammatica. Dagli esami è emerso che aveva un tumore al cervello e che doveva sottoporsi ad un intervento e a tutte le dovute terapie.

La battaglia di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia

Nel libro pubblicato da Piemme, la nota attrice ha dichiarato che quando ha scoperto la malattia, la sua Fede era flebile. Però, dopo il suo primo viaggio a Medjugorje, tutto è cambiato. Ha sempre detto che Dio l’ha aiutata ad affrontare la malattia.

Infatti in un primo momento, dopo tutte le cure, i medici hanno scoperto che il tumore era regredito. Sembrava aver vinto quella battaglia.

CREDIT: MEDIASET

Tuttavia, nella seconda ricaduta, nonostante i tentativi dei dottori di aiutarla, la malattia si è diffusa in tutto il corpo. È proprio a questo punto che non hanno potuto più fare nulla per aiutarla e nella mattinata di ieri, lunedì 6 settembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.