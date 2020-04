Anticipazioni Amici: tre professori andranno via dal programma Secondo quanto alcune voci dicono, pare che nella prossima edizione di Amici ci saranno cambiamenti al tavolo dei professori: tre di loro andranno via

Si è da poco conclusa la 19esima edizione di Amici, il talent show italiano tra i più amati. La macchina, però, è sempre in modo e già sono molte le idee per la prossima edizione. Alcune voci hanno fatto trapelare delle notizie su alcuni cambiamenti al tavolo dei professori: pare che tre di loro andranno via dal programma.

L’indiscrezione che riguarda questo cambiamento è trapelata da una testata giornalistica di gossip che ritiene che, nella prossima edizione del programma gestito e condotto da Maria De Filippi, tre professori verranno sostituiti. A quanto si dice, sarebbero Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens.

La notizia viene riportata sotto questi termini: “Il Serale della diciannovesima edizione di Amici si è concluso da poco ma, stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo Tv, la De Filippi starebbe già pensando di cambiare alcuni dei professori del programma, più precisamente Alessandra Celentano”.

Per quanto riguarda Alessandra Celentano, molti di voi ricorderanno come tra lei e la padrona di casa ci sia stato uno scontro acceso. In particolare, la discussione girava intorno ad uno dei protagonisti dell’ultima edizione del programma, Javier Rojas, che la maestra di danza difendeva a spada tratta da alcune critiche mosse da uno dei giudici: Vanessa Incontrada.

La cosa non è piaciuta affatto a Maria De Filippi che, invece, cercava di riportare la pace in studio, non di aumentare la tensione. Infatti, così si legge ancora: “L’insegnante di danza classica è una delle prof storiche del talent show ma ha dimostrato, in più occasioni, di non avere un carattere facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando di sostituirla”.

Ma non finisce qui, perché la lista dei sostituiti aumenta: “Rumor rivelano, però, che anche il posto di Veronica Peparini sarebbe a rischio. Proprio qualche settimana fa, infatti, la coreografa aveva pubblicato un post sui social in cui difendeva il talent dalle critiche ma metteva in dubbio la sua partecipazione alla prossima edizione.”

E, dulcis in fundo, ecco l’ultimo dei possibili sostituiti della trasmissione: “Alla Celentano e alla Peparini potrebbe aggiungersi anche Timor Steffens che, durante la finale, è entrato in polemica con la De Filippi per una mancata standing ovation durante un’esibizione di Nicolai Gorodiskii”.