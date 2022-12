Anticipazioni Uomini e Donne: troni in tilt tra liti e discussioni

Dopo la pausa per le festività natalizie i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio mercoledì 28 dicembre per registrare il programma che verrà messo in onda nei prossimi giorni. Diverse cose sono accadute e siamo in grado di darvi alcune anticipazioni su ciò che vedremo.

Partendo dal trono over secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram al centro dello studio è tornata Gemma Galgani. La dama ha ammesso che sta continuando la sua conoscenza con il cavaliere Alessandro nonostante lui abbia deciso anche di proseguire con Pamela.

Poi Alessandro e Paola hanno litigato animatamente dopo che la donna si è lamentata di alcune scelte fatte dal cavaliere. Poi tra Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri la faccenda si è definitivamente chiusa, lei ha deciso di concentrarsi su un altro cavaliere: Umberto.

Cristina Tenuta ha rivelato poi il suo interesse nei confronti di Alessandro. Non solo, la dama ha anche ammesso di aver sentito più volte il cavaliere. Una confessione che ha scatenato le ire di Armando che ha criticato la sua scelta.

Il percorso di Federico Nicotera prosegue tra liti e tensioni. In studio viene mostrata la nuova esterna con Carola che non è andata per il verso giusto. I due hanno discusso animatamente. Discussione che poi si è protratta anche in studio. Con Alice la situazione non è differente per il tronista. Quest’ultimo vorrebbe ballare con lei, ma riceve un secco no.

Pare però che dopo l’intercessione di Gianni Sperti alla fine i due si siano lasciati andare ad un ballo al centro dello studio. Tensioni a quanto pare ci sono state anche per Lavinia Mauro che avrebbe litigato in studio con Alessio Corvino.

Il corteggiatore si è arrabbiato e non poco vedendo Lavinia baciare in esterna Alessio Campoli. Insomma ce n’è del materiale da vedere nei prossimi giorni nel dating show di Canale 5.