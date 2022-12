Uomini e Donne, registrazione saltata all’ultimo minuto: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome del programma Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che la registrazione della puntata del programma di Maria De Filippi sia saltata all’ultimo momento. Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa vicenda.

In queste ore si sta parlando molto della registrazione saltata a Uomini e Donne. Pare che la puntata sarebbe dovuta andare in onda il giorno 22 dicembre e avrebbe dovuto far vedere la scelta del tronista Federico Nicotera. Il motivo per cui la registrazione del programma è saltata è ancora del tutto sconosciuto. Inutile dire che i fan del programma sono curiosi di saperne di più a riguardo.

Nonostante la causa di questa vicenda sia ancora del tutto sconosciuta, sul web alcuni non hanno potuto fare a meno di formulare alcune ipotesi. Molti infatti sostengono che, a ridosso delle festività natalizie, ci siano stati alcuni problemi con l’organizzazione tecnica del programma di Maria De Filippi.

Non ci resta dunque che aspettare i prossimi giorni per scoprire la redazione svelerà ulteriori dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata. Per assistere alla scelta di Federico Nicotera bisognerà dunque attendere ancora un po’.

Uomini e Donne, incidente domestico per Ida Platano: cosa è successo

Grande preoccupazione per i fan di Ida Platano. La fidanzata di Alessandro Vicinanza è apparsa sui social con un livido nero sotto l’occhio che ha attirato l’attenzione dei più curiosi. Sono stati molti coloro che hanno domandato ad Ida cosa è successo. L’ex dama del programma di Maria De Filippi ha confessato di essere rimasta vittima di un piccolo incidente domestico.

Queste sono state le parole di Ida Platano a riguardo: