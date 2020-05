Antonella Clerici fa un appello: “Non sono contagiosi, non abbandoniamoli” Antonella Clerici decide di fare un appello importante: "Non sono contagiosi, non abbandoniamoli"

Antonella Clerici, da sempre grandissima amante degli animali, non si è tirata indietro quando si è trattato di fare un appello contro l’abbandono dei cani dichiarando: “Non sono contagiosi, non abbandoniamoli“. Queste parole sono davvero importanti dato l’aumento di abbandono di cani da parte di proprietari convinti che possano trasmettere il virus che da due mesi ci costringe a casa.

In questo momento di stand by televisivo, dove molti palinsesti sono stati rimodulati, sospesi o cambiati, Antonella Clerici ha spesso nei social condiviso foto dei suoi amici a quattro zampe e durante un’intervista a Porta a Porta di Bruno Vespa di ieri sera 28 aprile, ha fatto un importante appello circa l’abbandono dei cani.

Antonella Clerici tramite il suo profilo Instagram ha postato una sua foto assieme ai suoi dolcissimi cani, Argo e Pepper con la didascalia: “Gli animali non sono contagiosi, NON abbandoniamoli, sono anche loro la nostra famiglia, i nostri amici“. Si tratta di un appello fondamentale in un momento delicato e di psicosi come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza che ha portato troppe persone ad abbandonare i propri cani convinti di poter essere veicolo di contagio.

Nonostante tutto quello che sta accadendo, nonostante lo stravolgimento dei programmi televisivi, molti personaggi dello spettacolo appaiono preoccupati e perplessi. Antonella Clerici invece non ha mai smesso di trasmettere positività, si è sempre mostrata sorridente in tutte le foto pubblicate sul suo profilo social. La conduttrice Rai, Antonella Clerici, sta trascorrendo l’isolamento domiciliare nella sua splendida tenuta nell’alessandrino ad Arquata Scrivia circondata da uno splendido bosco dove spesso fa passeggiate con il compagno Matteo Garrone.

Qualche giorno fa la solare Antonella Clerici aveva confessato di aver ritrovato la serenità grazie al compagno Matteo Garrone che le dà giorno dopo giorno gioia di vivere. Inutile dire che tutti i fan di Antonella Clerici non possono che essere contenti per lei e per la sua vita.