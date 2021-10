Antonella Clerici ha deciso di raccontare un duro periodo vissuto qualche anno fa a Ok, Salute e Benessere. Durante l’intervista la conduttrice ha deciso di raccontare i duri effetti collaterali della menopausa, un periodo davvero duro per lei dal punto di vista fisico e psicologico.

La menopausa ha sintomi piuttosto comuni, ma in alcune donne sono accentuate. Si inizia con caldane, nausea, gonfiore addominale e mal di testa. Antonella Clerici ha ricordato il periodo in cui le caldane la tormentavano:

In quel periodo andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo come una matta e scherzavo con gli spettatori dicendo che era tutta colpa degli scaldoni

Un altro effetto collaterale particolarmente fastidioso l’ha riscontrato nella pelle. Inoltre, la menopausa le ha fatto prendere molto peso e dal pianto di vista psicologico è stato traumatico:

La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano e le costumiste erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto. Ironizzavo, mi prendevo in giro: avevo capito che era la chiave giusta per affrontare al meglio quel periodo. L’alternativa sarebbe stata buttarsi giù e lasciarsi andare ai ricordi delle taglie passate. Non è stato semplice fare i conti con questa nuova fisicità, soggetta per di più al giudizio di milioni di persone.

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” ha però trovato un rimedio per affrontare tutto: lo sport e il fitness.

Mi sono resa conto che la corsa o la passeggiata veloce sono le attività che più si sposano con la mia fisicità, che per snellirsi ha necessità di movimento costante. Per tale motivo mi impegno nel trovare un’ora, almeno tre volte alla settimana, da dedicare allo sport