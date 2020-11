Antonella Clerici, come ormai tutti i vip, ha una grande attività social. I suoi ultimi messaggi sui network sono stati carichi di una profonda denuncia sociale. La bionda conduttrice continua a capitanare la sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’.

Il programma contiene un piccolo quiz a premi, e la conduttrice, appena due giorni fa, ha assistito felicemente alla vincita di una concorrente. Per celebrare questo evento la Clerici ha dedicato un post alla telespettatrice vincitrice: “Che bello! Oggi durante la diretta Daniela da Lissone (Monza Brianza) ha indovinato il numero esatto delle foglie del nostro bonsai: 2039! Il destino l’ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa di 5900 euro”.

La conduttrice è contenta di poter essere d’aiuto ad una famiglia, specie in questi periodi. Molti erano stati felici per entrambe, compresa Sandra Milo. Ma il suo ultimo post ha toccato un argomento di bel altro tipo. Antonella ha sempre un occhio vigile su quello che avviene fuori dal mondo dello spettacolo.

In particolare, la conduttrice è incappata in una storia che non ha potuto fare a meno di raccontare e portare all’attenzione del pubblico. All’inizio del novembre 2019, l’Italia fu colpita da un lutto, un tragico evento. L’esplosione di una bombola di gas, in una cascina nel comune di Gavi Ligure, tre vigili del fuoco morirono tragicamente mentre erano in servizio, svolgendo il loro dovere.

Antonella Clerici ha voluto esprimere il suo parere al riguardo. Ha postato la foto dell’articolo di giornale che riporta la notizia: “Matteo, ucciso da una bomba di gas. Ma per il giudice fu un’imprudenza. Alessandria, la sentenza e l’ira della vedova. Protesta anche la Procura: incomprensibile”.

Poi, il giudizio della conduttrice, che critica la sentenza con queste parole: “Che vergogna! Speriamo che presto sia fatta giustizia”, assieme agli hashtag #vigilidelfuoco, #gaviligure. Ovviamente, è caduta una pioggia di commenti da chi, come Antonella, critica la decisione del tribunale. In risalto, tra tutti, il commento di Raoul Bova: “Non è accettabile”.

Ma anche altri utenti hanno scritti: “L’Italia è piena di ingiustizie, poveri noi”, “Vergognoso”, “Vergognoso che ci sia una simile sentenza. I vigili del fuoco mettono a repentaglio la vita per salvarne altre perché fa parte del loro lavoro, quindi è inaccettabile“. Alcuni, addirittura, dicono: “Scandaloso, non c’è una coscienza”, “Ma è una cosa assurda”, “Non ci sono parole per un verdetto del genere”.