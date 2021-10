Antonella Clerici, la gaffe della conduttrice a É sempre mezzogiorno: “Ma senti Luca io e te…”

Nel programma quotidiano che conduce, É sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici si è resa protagonista di una gaffe. In collegamento con un ospite, la nota conduttrice ha cominciato a fare domande all’uomo, scambiato per il suo primo fidanzato. Scopriamo insieme come sono andate le cose nel dettaglio.

Antonella Clerici fa sentire a casa tutti gli ospiti della trasmissione di Rai 1 É sempre Mezzogiorno. In una delle ultime puntate andate in onda, la conduttrice ha rivolto alcune domande specifiche ad un ospite in collegamento scambiato per il suo primo fidanzato. Queste sono state le prime parole della conduttrice rivolte all’uomo:

Ciao, buon giorno, siamo in collegamento con Luca Dell’Acqua.

Da questo momento in poi, la conduttrice rivolge alcune domande specifiche all’ospite in collegamento:

Ma senti Luca io e te… tu sei di Cerra Maggiore e hai studiato a Legnano, la mia città, ma noi ci conosciamo?

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ospite, che ha rivolto ad Antonella Clerici queste parole:

Eh magari, abbiamo fatto lo stesso liceo ma io ero un po’ più giovane e quindi non ci siamo incrociati.

Le domande rivolte all’uomo, però, non sono finite qui. Dopo la sua risposta, infatti, la conduttrice di É sempre mezzogiorno rivolge all’uomo l’ennesima domanda:

Ho capito ma non sei parente di Fabio, no? Scusami questo uso improprio della televisione…

Dopo le domande rivolte all’ospite, Antonella Clerici si è scusata con i telespettatori della trasmissione, spiegando anche i motivi dell’insistenza delle sue domande.

La Clerici, infatti, ha scambiato l’ospite in collegamento per il suo primo fidanzato. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’uomo che ironicamente ha risposto con queste parole alla conduttrice:

Magari fossi stato io.

Un momento che sembra aver divertito molto i fan di Antonella Clerici, amata proprio per la sua simpatia e spontaneità, qualità che da sempre porta nelle sue trasmissioni.