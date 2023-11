Antonella Clerici, la rivelazione choc della conduttrice spiazza: “Sono arrivata a…”

In questi giorni Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. La conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione che non è passata inosservata e che sta facendo il giro del web. Andiamo con ordine e scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonella Clerici sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, la conduttrice, intervistata dal giornale ‘La Stampa’, si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita privata che sta facendo il giro del web.

Alla domanda del giornalista se fosse una persona gelosa, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha risposto con queste parole:

E, continuando con il suo discorso, Antonella Clerici ha poi aggiunto:

L’intervista che Antonella Clerici ha rilasciato a ‘La Stampa’ è poi proseguita trattando altri temi, come quelli della menopausa. A riguardo, queste sono state le parole della conduttrice:

È ora di abbattere questo tabù. Se in tv ho una botta di calore, perché devo inventarmi una scusa? Prendo un ventaglio e spiego cos’ho. Anche perché chi, come me, lavora in tv ha una pressione in più: non ci è concesso invecchiare. Per lo meno, non a noi donne. A un uomo infatti non si chiede mai l’età, nessuno osa dire ‘si è piallato’ se fa qualche ritocchino, e li fanno eccome. O anche il capello brizzolato ,è chic nei maschi, mentre su di noi invecchia.