Antonella Clerici, la rivelazione shock sulla figlia: “Rifiutava il mio compagno”

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Di recente, la donna si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito alla sua vita privata ai microfoni del settimanale “Oggi”. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Antonella Clerici ha sempre parlato pubblicamente in merito alla sua vita sentimentale con Vittorio Garrone il quale è l’attuale compagno. La conduttrice lo ha conosciuto all’età di 52 anni e non ha mai negato di aver finalmente ritrovato la serenità con lui.

Tuttavia, costruire una nuova famiglia insieme all’imprenditore non è stato facile per via di sua figlia Maelle. A diffondere tale dichiarazione è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”:

All’inizio della mia relazione Maelle lo rifiutava. Quando veniva a Roma lui doveva dormire in albergo. Col tempo ha imparato a conoscerlo e credo che vedermi felice l’ha rasserenata.

Ad oggi, la famiglia è unita soprattutto per la passione per i cavalli e Maelle riesce a convivere in modo sereno con il compagno di sua madre. Per quanto riguarda il padre Eddy Martens, anche con quest’ultimo mantiene sempre un buon rapporto. Prossimamente, i due faranno un viaggio insieme:

Ora Maelle ha un buon rapporto con lui, le ha chiesto di fare un viaggio insieme, e con Vittorio si vogliono bene.

Attualmente Eddy Martens vive in Belgio. Nonostante il tradimento da parte di lui, la Clerici ha deciso di rimanere in buoni rapporti con il suo ex compagno per il bene della figlia Maelle. Infatti, la conduttrice di Rai ha ammesso: