Antonella Clerici, problemi con la menopausa: “Mi cedono parti del corpo”

Antonella Clerici rivela i suoi problemi con la menopausa lasciandosi andare a confessioni inaspettate ma soprattutto intime. La nota conduttrice di Rai Uno, ha così rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica dove, ha voluto raccontare un po’ di sé e della sua vita privata.

Sono tantissimi anni che la conduttrice entra quotidianamente nelle case degli italiani portando serenità e gioia attraverso i suoi programmi. Inaspettatamente però, questa volta Antonella ha voluto raccontare della sua vita privata oltre a quella professionale che in molti conoscono.

Ancora una volta quest’ultima si è dimostrata molto disponibile al dialogo senza tralasciare nessuna domanda più delicata e profonda. Tra i tanti temi toccati all’interno dell’intervista, la Clerici si è soffermata anche sulla sua menopausa e sul rapporto che ha con il suo corpo.

Antonella Clerici, i problemi con la menopausa

Tra le tante domande in merito alla sua vita pubblica e alla sua grande carriera costernata di grandi soddisfazioni, Antonella ha anche risposto a diverse domande in merito alla propria vita privata.

A seguito di questo, il giornalista ha chiesto alla conduttrice qual è stato il suo segreto e come, è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico femminile. Antonella Clerici ha così risposto: “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto”.

“Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”.

Ancora una volta la nota conduttrice si è dimostrata una grande donna la cui carriera non ha mai montato la testa. Lei come tante donne famose del piccolo schermo, ha sempre cercato di mantenere un contatto diretto e sincero con il proprio pubblico a casa.