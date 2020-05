Antonella Clerici dichiara: “A settembre forse ritorno in tv con un nuovo programma” Antonella Clerici, storico volto Rai, confessa un potenziale ritorno in tv a settembre con un nuovo programma

Antonella Clerici, storico volto di casa Rai, conduttrice di format di successo, durante una intervista a Domenica In di Mara Venier, ha confessato un suo potenziale ritorno in tv con un nuovo programma, ma non prima di settembre.

Antonella Clerici ha tutta l’intenzione di tornare in televisione con un nuovo programma questo autunno come ha dichiarato di recente e dice di discutere la cosa con il direttore Rai Stefano Coletta. Si tratterebbe di settembre, una volte che questa emergenza sanitaria si spera sia ormai tenuta sotto controllo. L’annuncio del suo ritorno (ancora in forse ma neanche troppo) è stato come anticipato prima, fatto a casa della simpatica Mara Venier a Domenica In.

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito molto, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa. Se non ho il mio entusiasmo non rendo”. Queste sono state le parole di Antonella Clerici che fanno ben sperare.

Antonella Clerici sta vivendo l’isolamento domiciliare nella sua splendida tenuta a Arquata Scrivia nell’alessandrino con il suo compagno Vittorio Garrone e la bellissima figlia Maelle.

Antonella Clerici è sempre più innamorata di Vittorio Garrone il quale ha confessato che nonostante Antonella abbia deciso di trasferirsi in campagna nella sua tenuta, non si allontanerà mai con il cuore e con il lavoro da Roma.”Non la tengo qui tutta per me! In questo periodo ha avuto modo di riflettere ed è piena di idee“. La splendida coppia ha poi lasciato trapelare un possibile futuro matrimonio ma non c’è ancora niente di certo. Il 10 Maggio, giorno della festa della mamma, Antonella Clerici ha omaggiato la sua con un post su Instagram.

“Mia mamma è mancata che era più giovane di me. Si è ammalata, è mancata in tre mesi. Oggi prima di collegarmi qui avrei voluto dirle “Guardami a Domenica In”, ma non posso farlo”. Fortissimo il legame con il resto della famiglia: “Mio papà c’è ancora, sta benissimo e vive ad Asti. A mia sorella sono legatissima, fa la psicoterapeuta. Non essendo mamma adora la mia Maelle. Per avere Maelle ho fatto tante cure. Io sono testona. Mollo nelle cose che non mi interessano, nelle cose importanti non mollo mai“.