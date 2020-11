Antonella Clerici è uno dei volti più amati e stimati nel mondo della televisione. La celebre conduttrice è molto attivata sui social e ha un profilo Instagram con ben 825mila followers. Non molto tempo fa, la donna ha pubblicato una foto sul suo profilo che la ritrae al secondo mese di gravidanza, nessuno sapeva che era incinta.

Antonella Clerici, con la sua simpatia e il suo senso dell’umorismo, non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Alla celebre conduttrice piace condividere momenti del proprio lavoro e della propria quotidianità con tutti i suoi seguaci e interagire con loro. Un po’ di tempo fa, la donna ha voluto mostrare al web come era al secondo mese di gravidanza.

Antonella Clerici ha estrapolato una foto dal suo album dei ricordi. L’immagine in questione la ritrae con un bellissimo sorriso da cui traspare tutta la sua felicità. La conduttrice nella didascalia ha scritto:

Estate 2008. Aspettavo maelle da 2 mesi ma nessuno lo sapeva.

In quel momento Antonella Clerici non era da sola. infatti si è fatta immortalare con il suo adorato cane Oliver. Non è tutto. A quel tempo la celebre conduttrice aspettava la sua amata figlia da circa due mesi e il dettaglio interessante è che nessun ne era a conoscenza.

Senza alcuna ombra di dubbio, si tratta di un gesto che è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno scritto molti commenti positivi sotto il post. Con questa foto, la conduttrice ha ottenuto un boom di like suscitando anche la commozione dei suoi sostenitori.

Numerosi sono stati anche i messaggi pieni di affetto per il suo labrador Oliver il quale è venuto a mancare anni fa. Infatti lei stessa, in memoria di quest’ultimo, spesso e volentieri pubblica scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono insieme al suo adorato cucciolo.