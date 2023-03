Antonella ed Edoardo insieme? Ecco cosa ne pensano i genitori

A svelare il tutto ci hanno pensato i diretti interessati in un'intervista al settimanale Chi.

In tanti hanno criticato nella casa la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria credendo che una volta fuori svanisse. Ed invece la coppia sta sbaragliando le aspettative e sta vivendo la loro storia d’amore con grande serenità e passione.

I due hanno un carattere molto difficile e spesso nella casa sono arrivati allo scontro. Proprio a causa di uno di questi Edoardo è stato squalificato dal gioco. Ma nonostante tutto appena Antonella è stata eliminata, Edoardo non ci ha pensato due volte ad andare ad accoglierla fuori dalla casa.

Adesso che sono tornati alla vita di sempre, Antonella ed Edoardo si stanno godendo questa storia d’amore. Intervistati dal settimanale Chi hanno confessato cosa ne pensano i genitori di questa relazione. Antonella ha detto che i suoi genitori sono felici e amano molto Edoardo anche se avrebbe preferito meno intromissioni in questa storia: “Mi dispiace per tanti interventi” – ha detto.

Edoardo ha risposto allo stesso modo dicendo che i suoi genitori sono molto felici di Antonella. “Sono pazzi di lei! Mamma dice che Antonella è simpaticissima ‘matta come un cavallo’, però è bella. Papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza” – ha svelato soddisfatto.

Ancora presto per dire se tra i due la storia possa diventare qualcosa di molto serio. Chi crede che non avrà molta strada è Orietta Berti che non vede un futuro roseo.

“Edoardo e Antonella esagerano! Questa storia si sgonfierà come un palloncino. Lei fa la sceneggiata e io le riconosco, perché ne ho viste tante nella mia vita di queste sceneggiate. Sono da 57 anni in questo ambiente! Senti cara, cerca di essere più te stessa. Tu sei un’arrogante vera! Ora che ho fatto il mio sfogo prenderò le goccine stanotte. Antonella sta soffrendo? ma finitela, lasciamo perdere che con quella lacrime…” – ha detto ospite del GF Vip Party.