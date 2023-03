Orietta Berti vittima di una truffa, scatta la denuncia: cosa è successo

Orietta Berti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per una vicenda che ha scosso l’intero mondo del web. Scopriamo insieme cosa è successo.

In queste ore ‘Il Resto del Carlino’ ha reso pubblica una notizia che riguarda Orietta Berti e che sta facendo il giro del web. Stando infatti a quanto rivelato dal noto giornale, pare che l’opinionista del Grande Fratello Vip sia sta vittima di una vera e propria truffa. Nel dettaglio, l’immagine di Orietta Berti sarebbe stata usata per promuovere sul web una serie di prodotti.

Come ha reagito la cantante a quanto successo? Stando sempre a quanto rivelato da ‘Il Resto del Carlino’, pare che Orietta Berti non abbia esitato neanche un secondo a sporgere denuncia in modo da mettere un punto a questa drammatica vicenda di cui si è resa protagonista e da prendere quindi le distanze.

Il noto giornale ha rivelato che Orietta Berti si è recata in questura accompagnata dal figlio e manager Otis Paterlini. Dopo aver raccontato quanto accaduto, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha deciso di sporgere denuncia in modo da prendere le distanze da quanto successo. Ricordiamo che la stessa sorte è toccata in passato anche ad altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tutti ricordare infatti la vicenda in cui venne coinvolta Vanessa Incontrada.

Al momento la diretta interessata non si è ancora espressa in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Orietta Berti rivelerà ulteriori retroscena riguardo la truffa di cui è stata vittima.