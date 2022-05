Discussione epocale quella avvenuta tra Antonella Elia e Solei Sorge nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e Secchione show. La Elia asfalta la sua collega, dopo lo zero di Soleil all’esibizione di Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Antonella non apprezza la votazione e accusa la Sorge di essere una persona arrogante.

L’influencer ribatte: secondo lei se qualcuno ha sbagliato, quella è proprio la Elia, nel dare un voto troppo alto alla coppia senza tener conto del loro percorso. Queste le parole di Soleil: “Io do zero perché sono un giudice e zero è parte dei voti da dare”.

“Tu hai dato 10 e non dovevi dare 10 perché loro non rappresentano un percorso a La Pupa e il Secchione Show da 10 quindi semmai stai sbagliando tu Antonella e su questo chiudo”.

Ma Antonella Elia non si lascia zittire e con la sua solita verve risponde a tono alla collega opinionista: “E pure tu Soleil non dovevi dargli zero, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato tu sei un giudice, ricordatelo. Non esiste dare zero ad un’esibizione”.

E ancora: “E che sei arrogante si vede in questi momenti. E voi dietro siete delle sue fans, cosa applaudite ad ogni cosa che dice?! Non si dà zero a delle persone che fanno una gara punto. Intanto voi che urlare ehhh ehhh ehhh”.

Che tra le due non corre affatto buon sangue, è da tempo ormai chiaro a tutti. Già durante la partecipazione dell’influencer al GF VIP, la Elia aveva dato dimostrazione di non tollerare troppo gli atteggiamenti della Sorge.

In diverse occasioni, anzi, si era scagliata contro di lei affermando: “Rispedite questa Soleil a casa subito! Sto adorando il padre di Sophie Codegoni, ha distrutto Soleil. Vai parla, parla, parla Sole, tanto lui ti ha smascherata. Grande il papà di Sophie!”.

“E poi mi pare che Soleil si sia dimenticata di vestirsi stasera. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip ragazzi vi prego. Oddio nooo è davvero la preferita anche stasera? Io non ci posso credere, ma dai com’è possibile?!” aveva dichiarato.