Antonella Elia è un’opinionista pungente e senza peli sulla lingua al Grande Fratello Vip. Continua ad essere infastidita dal comportamento di Elisabetta Gregoraci che a suo parere sta solo mettendo in atto una strategia nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

Fonte: Mediaset

Anche ieri nel corso della quindicesima puntata lo ha ribadito alla showgirl calabrese che gli ha però ricordato di non aver gradito le dichiarazioni della settimana scorsa quando venne definita “gatta morta”.

“Non mi è affatto piaciuta la tua uscita della scorsa settimana. Quando cadi e offendi troppo, non mi piace più questo gioco. Quello che hai detto di me, “gatta in calore”, non mi è affatto piaciuto” – ha detto la Gregoraci rivolgendosi alla Elia.

La replica della Elia non tarda ad arrivare:

“A me fa molto ridere “gatta in calore”, perché è quello che dai l’idea di essere. Io vorrei che oltre ad offenderti per le cose che ti vengono dette, trovassi il coraggio di far vedere quello che sei veramente, non che ti abbracci ad un ragazzino fingendo una storiella”.

Anche Tommaso Zorzi sembra essere d’accordo con Antonella Elia

“I loro litigi sono molto da coppia, ma a livello affettivo qualcosa viene a mancare” – ha detto l’influencer.

Fonte: Mediaset

Ma Antonella Elia ne ha per tutti anche per Pierpaolo Pretelli:

“Pierpaolo non esisti più, esisti solo per i grattini che fai ad Elisabetta ma non esisti più nella casa. Faccio un appello: non ti far prendere in giro, la sua è una grande performance per avere una personalità e un carattere.”

Pierpaolo Pretelli che nel corso della puntata riceve una bella sorpresa con la telefonata direttamente da Maratea della madre.

L’ex Velino è molto emozionato e felice di sentirla. Nella conversazione si intromette subito Alfonso Signorini, che chiede alla donna se sia contenta della sua nuova “nuora”. La mamma di Pierpaolo è entusiasta e risponde: “La aspettiamo qui a Maratea”.