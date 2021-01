Antonella Elia attaccata a Matini 5: “Incapace, voto zero”

Il GF Vip continua ad essere pieno di battibecchi. I colpi di scena, in questa edizione, non mancano mai. Nella diretta di lunedì sera, lo studio del reality di Canale 5 è stato lo scenario di un’accesa discussione. La protagonista è del tutto inaspettata: stiamo parlando di Antonella Elia, l’opinionista del programma. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha nuovamente messo su un teatrino sconcertante, come solo lei sa fare, aspramente criticata.

Antonella, stavolta, ha rivolto le sue critiche a Samantha De Grenet, con cui ha iniziato una lite decisamente poco elegante. Questa discussione non è passata in sordina però, e le parole della Elia sono state riportate a galla anche durante la puntata di martedì di Mattino5. Nel salotto di Federica Panicucci sono molti gli ospiti, tra cui anche Arianna David a parlare dell’accaduto. Lei è nota per il suo percorso come modella ed è risaputa la sua molto affiatata amicizia proprio con Samantha.

Arianna è stata fortemente colpita dalle parole della Elia e, parlando dell’accaduto con la Panicucci, esprime il suo pesante e negativo giudizio nei confronti dell’opinionista del GF Vip: “Antonella Elia voto pari a zero, non è in grado secondo me proprio a livello verbale di fare l’opinionista”. Ma non è finita qui.

La David non si limita a dire la sua sull’opinionista, ma critica anche aspramente la scelta delle sue parole e la sua totale mancanza di tatto: “Ha usato dei termini spiazzanti. Non dimentichiamoci che Samantha De Grenet ha dichiarato pubblicamente di aver avuto un tumore non si scherza con queste cose”.

Insomma, Arianna ha totalmente asfaltato la Elia, che viene accusata pesantemente e, probabilmente, a ragione. Un giudizio davvero pesante, che mette la Elia in una pessima luce. Come reagirà l’opinionista a queste accuse? Sicuramente avremo modo di sentire anche la sua campana.