Concorrente GF Vip: “A 16 anni volevo morire”

Finita una puntata, ripartono le confessioni. Ormai sembra essere diventato questo il cliché al GF Vip. Dopo l’appuntamento serale, andato in onda su Canale 5 lunedì 4 gennaio 2021 sono emersi temi molto delicati, affrontati da Mario Ermito e Dayane Mello. I due concorrenti si sono soffermati sulla loro infanzia, sul loro passato e sugli eventi che, nel bene e nel male, hanno segnato la loro esistenza.

Dayane Mello: rapporto conflittuale col padre

Completamente senza filtri, la modella brasiliana racconta di aver attraversato dei momenti complicati, quando era poco più di un’adolescente e il rapporto con la figura paterna era abbastanza conflittuale.

Esperienze piene di sofferenza

A sedici anni – ha affermato Dayane – il genitore l’ha picchiata, e lei ha preso tutte le medicine per togliersi la vita. Un’uscita scioccante che, mai prima d’ora, la donna aveva rivelato a qualcuno, entrando tanto in intimità. Proseguendo la propria storia, ha spiegato di essere poi stata portata in ospedale. Ha imparato ad amare la sua vita a distanza di parecchio tempo.

In questi anni la partecipante del Grande Fratello Vip ha passato diverse esperienze piene di sofferenza. Una delle più tragiche risale a tre anni fa, quando ha perso uno dei suoi migliori amici, che conosceva pure Stefano Sala, il padre di sua figlia. Allora non riusciva a recuperare la serenità.

Ha iniziato a farsi schifo

Si sentiva debole, sola, vedendo che tutti erano gioiosi. Ha iniziato a farsi schifo. Le pause dedicate alla riflessione, all’ascolto di sé, hanno dato modo a Dayane di guardare avanti, complice la scrittura. Ha composto una poesia sulla pioggia. Ogni notte la rileggeva. Ciò che scriveva cambiava la direzione dei suoi dolori.

Mario Ermito sta scoprendo Dayane Mello

Valido interlocutore, Mario Ermito ha speso parole al miele verso la modella. La apprezza, dal momento in cui è entrato al GF Vip sta imparando a comprenderla. Oltre a questa corazza che si è costruita sta scoprendo una persona con una notevole forza interiore, prima – ha concluso – la conosceva superficialmente.