Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge dopo la loro partecipazione a La Pupa e il Secchione descrivendola come una persona sveglia e che sa parlare

Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge dopo la prima puntata de La Pupa e il Secchione. Entrambe sono state scelte come opinioniste all’interno del programma condotto da Barbara D’Urso insieme a Federico Fashion Style.

Le due donne nei mesi passati hanno mostrato una vera e propria indifferenza l’una nei confronti dell’altra. A distanza di alcune settimane però, l’opinionista sembra aver rivalutato molto la ex gieffina dal suo modo di fare e dal suo modo di parlare.

Dopo aver trascorso ‘insieme’ la prima puntata de La Pupa e il Secchione la showgirl sembra aver cambiato in parte l’idea che si era fatta su Soleil Sorge. Nel corso delle varie puntate del Grande Fratello Vip, più volte Antonella aveva chiesto l’eliminazione della gieffina a seguito dei suoi modi di fare con i concorrenti e con lo stesso Alex Belli.

Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge

La vicinanza tra Antonella Elia e Soleil Sorge all’interno dello studio de La Pupa e il Secchione ha dato la possibilità alla showgirl di conoscere meglio la ex gieffina. Quest’ultima infatti, ha raccontato sui social il nuovo pensiero nato nei confronti di Soleil dopo averla vista e ascoltata all’interno del programma condotto da Barbara D’Urso.

“È molto brava a parlare è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti; invece, lei è in grado di rimanere fredda. Soleil è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato” spiega Antonella Elia.

La showgirl ha poi commentato ancora una volta il comportamento di Sorge all’interno del Grande Fratello Vip. La Elia ha così spiegato: “Non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari è anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality, la scoprirò di persona”.

“Lei nella casa era importante. Magari le opinioniste salvavano sempre Katia, perché è una signora di una certa età, poi Sole perché senza di lei le dinamiche si sarebbero sviluppate molto meno” terminato sui social.